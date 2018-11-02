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02.11.18 / 17:48 Новости / Россия и мир

Биржевой курс доллара превысил 66 рублей

В настоящий момент торгуется по 65,9 рублей

курсы валют

Коллаж АБН

Курс доллара на Московской бирже превысил 66 рублей впервые с 12 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу.

Максимально за «американца» предлагали 66,1475 рублей, минимум в ходе торгов составил 65,5100 рублей. По фиксингу на 17:28 по московскому времени, курс доллара растет на 19 копеек и составляет 65,91 рублей. Курс евро к этому времени составляет около 75,33 рублей (+37,5 копеек).

Добавим, рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent слабо растет на Межконтинентальной бирже ICE. По данным на 17:30, она составляет $73,05 за баррель. Бочка WTI с поставкой в декабре подешевела на 0,315% и стоит $63,49.

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