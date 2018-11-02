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02.11.18 / 11:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Якорь»

И у страхового брокера

Фото с сайта agregator.pro

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Якорь». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Причина – не =устранение нарушений, на которые ранее указывал ЦБ. В частности, отсутствие финансовой устойчивости и платежеспособности. Регулятор заявил, что компания обязана осуществить все выплаты по наступившим страховым случаям и прекратить работу.

Кроме этого, Центробанк отозвал лицензию у ООО «Страховой брокер «Русстар». Причина – непредставление отчетности в течение года и неисполнением требований регулятора.

Напомним, ранее Центробанк отозвал лицензию у «Инкаробанка». Он находился в Москве. Банк занимал 340 место в банковской системе России.

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