Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Якорь» И у страхового брокера

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Якорь». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Причина – не =устранение нарушений, на которые ранее указывал ЦБ. В частности, отсутствие финансовой устойчивости и платежеспособности. Регулятор заявил, что компания обязана осуществить все выплаты по наступившим страховым случаям и прекратить работу.

Кроме этого, Центробанк отозвал лицензию у ООО «Страховой брокер «Русстар». Причина – непредставление отчетности в течение года и неисполнением требований регулятора.

Напомним, ранее Центробанк отозвал лицензию у «Инкаробанка». Он находился в Москве. Банк занимал 340 место в банковской системе России.