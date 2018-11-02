В выходные в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта В связи с ремонтными работами на дорогах

С 3 по 4 ноября в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом в пятницу сообщает ГАТИ.

В связи с ремонтом дорог ограничивается проезд по пл. Пролетарской Диктатуры, участку Новосибирской ул., перекрестку Чугунной и Менделеевской ул., участку ул. Прокофьева, Заусадебной ул. и участку ул. Александра Матросова. Также продолжают действовать ограничения движения по Сестрорецкому шоссе и по ул. Кораблестроителей.

Напомним, накануне начали действовать ограничения на Ярославском пр., Аптекарской наб. и по Приморскому пр.