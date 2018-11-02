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02.11.18 / 21:27 Новости / Петербург и Ленобласть

«Фестиваль света» в Петербурге ограничит движение транспорта на выходных

Возле СКК

Фото АБН

На выходных возле Петербургского СКК ограничат движение транспорта в связи с проведением «Фестиваля света». Об этом в пятницу сообщили в КРТИ.

Для автомобилистов перекроют движение по проспекту Юрия Гагарина от Кузнецовской до Бассейной улицы. Ограничения будут действовать с 17:00 до 24:00 3 и 4 ноября. Также с 00:00 до 17:00 в субботу и воскресенье на указанном участке будет запрещена парковка.

Кроме того, в ноябре будут вводиться ограничения движения транспорта на Крестовском острове и возле станции метро «Беговая» в связи с проведением футбольных матчей на стадионе «Санкт-Петербург» с участием «Зенита». Ограничения будут действовать 4, 18, 25 и 29 ноября. Подробнее об организации движения в эти дни можно узнать на сайте комитета.

Ранее сообщалось, что на выходных в Токсовском тоннеле на КАД введут реверсивное движение. Изменения будут действовать в ночь с 3 на 4, с 4 на 5 и с 5 на 6 ноября. Причина – ремонт южного транспортного отсека.

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