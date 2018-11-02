«Газпромбанк» опроверг участие в серых схемах PDVSA

«Газпромбанк» опроверг участие в серых схемах PDVSA. Соответствующее заявление кредитная организация сделала в пятницу.

Банк опроверг наличие «какой-либо связи» самой компании или других компаний из группы. «Газпромбанк» отметил, что не получал никаких официальных запросов и обращений от органов США.

Кредитная организация уточнила, что группа «Газпромбанка» создала совместное предприятие «Петросамора» в Венесуэле в 2012 году. При этом, предполагаемые события о взятках имеют отношение к созданному в 2006-2007 годах СП, сообщили в банке со ссылкой на публично доступные материалы дела.

Напомним, ранее в пятницу источник агентства Reuters сообщил, что «Газпромбанк» может быть связан с серыми схемами венесуэльской PDVSA. Речь идет о взятках топ-менеджерам венесуэльской компании. В частности, бывший финдиректор PDVSA Абрахам Ортег признался, что получил взятку от неназванного российского банка. Также в деле замешана некая французская нефтяная организация.