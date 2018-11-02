Reuters: «Газпромбанк» причастен к серым схемам PDVSA Вместе с Perenco

«Газпромбанк» причастен к серым схемам PDVSA. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его информации, «Газпромбанк» замешан в коррупционной схеме с выплат взяток топ-менеджерам PDVSA. Вместе с российской организацией в деле была задействована англо-французская организация Perenco.

Представители Perenco отказались от комментариев. PDVSA и «Газпромбанк» не отреагировали на запрос оперативно.

Напомним, накануне бывший финдиректор PDVSA Абрахам Ортег признал вину в получении взятки. Общий объем взяток составил $17 млн. Из них $5 млн Ортег получил от неназванной французской нефтяной копании и неназванного российского банка. За это он должен был продвигать их интересы в Венесуэле.