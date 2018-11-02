Все новости

02.11.18 / 12:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Reuters: «Газпромбанк» причастен к серым схемам PDVSA

Вместе с Perenco

Фото АБН

«Газпромбанк» причастен к серым схемам PDVSA. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его информации, «Газпромбанк» замешан в коррупционной схеме с выплат взяток топ-менеджерам PDVSA. Вместе с российской организацией в деле была задействована англо-французская организация Perenco.

Представители Perenco отказались от комментариев. PDVSA и «Газпромбанк» не отреагировали на запрос оперативно.

Напомним, накануне бывший финдиректор PDVSA Абрахам Ортег признал вину в получении взятки. Общий объем взяток составил $17 млн. Из них $5 млн Ортег получил от неназванной французской нефтяной копании и неназванного российского банка. За это он должен был продвигать их интересы в Венесуэле.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.