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02.11.18 / 21:06 Новости / Россия и мир

Цены на топливо, «Газпромбанк» и Telegram. Итоги пятницы

В пятницу нефтяники снизили оптовые цены на топливо, Мосгорсуд отклонил жалобу Telegram по спору о ключах для декодирования сообщений пользователей, а СМИ сообщили, что «Газпромбанк» причастен к серым схемам PDVSA. Между тем Рогозин назвал размер финансовой «дыры» центра им. Хруничева, а средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках выросла до максимума с января.

Коллаж АБН

Нефтяные компании снизили оптовые цены на топливо. Но правительство продолжит следить за ситуацией.

Мосгорсуд отклонил жалобу Telegram. Речь идет о жалобе на решение по спору о ключах для декодирования сообщений пользователей, которые мессенджер отказался предоставить силовикам.

Reuters сообщило, что «Газпромбанк» причастен к серым схемам PDVSA. В самой компании опровергли эти сведения.

«Дыра» в финансах центра им. Хруничева составляет 111 млрд рублей. По словам Дмитрия Рогозина, сумма включает штрафы и пени за просроченные контракты и долги «Роскосмоса», а также долги по банковским кредитам.

Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках выросла до максимума с января. По данным Центробанка РФ, в октябре показатель превысил 7%.

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