«Магнит» попросил у ФАС разрешение на покупку дистрибутора лекарств «СИА Групп» Стороны сделки – «дочки» ритейлера и Marathon Group

ПАО «Магнит» заключил юридически обязывающую документацию по покупке дистрибутора лекарств «СИА Групп», а также обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для согласования сделки. Об этом стало известно в пятницу из материалов компании.

Согласно данным компании, покупателями в планируемой сделке выступят АО «Тандер» и ООО «Сельта» («дочки» «Магнита»), продавец — «Серенгейт Эдвайзорс Лимитед» (входит в Marathon Group, акционер ритейлера). Структура «Магнита» приобретет 100% долей в уставном капитале ООО «МФ-СИА».

Добавим, совет директоров «Магнита» одобрил условия покупки «СИА Групп» в начале октября. Сообщалось, что сумма сделки составит порядка 5,7 млрд рублей. Она будет оплачена акциями «Магнита». Для этого ритейлер увеличил объем buy back до 22,2 млрд рублей с 16,5 млрд рублей, уточняет «Интерфакс».