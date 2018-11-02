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02.11.18 / 19:01 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа завершила неделю в зеленой зоне

Индекс МосБиржи - 2377,95 пунктов; РТС - 1134,8 пунктов

Фото АБН

В пятницу торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию подрос на 0,79% и составил 2377,95 пунктов. Индекс РТС к 18:50 по московскому времени поднялся на 0,3%, остановившись на 1134,8 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что индекс МосБиржи стабилизировался выше 2370 пунктов, это максимум двух недель. Ближайшая поддержка по рублевому индикатору находится на отметке 2350 пунктов, сопротивление стоит около 2385 пунктов. Индекс РТС закрывает пятидневку около 1130 пунктов, краткосрочный торговый диапазон заключен в рамки 1125-1135 пунктов.

Между тем рубль все-таки включился в общее рыночное движение. Вряд ли вечернее ослабление отечественной валюты можно воспринимать как запоздалую реакцию на весь объем новостей, поступивших за неделю, но, тем не менее, доллар вечером атакует 66,00 рублей. Следующим шагом будет закрепление выше промежуточного сопротивления на 66,10 рублей, считает аналитик. В коридоре 65,80-66,15 пара доллар/рубль будет ждать завершения ноябрьских каникул, итогов выбора в Конгресс США и реакции рынков капитала на введение Штатами санкций в отношении Ирана.

Наконец, пара евро/рубль тоже начала активно двигаться в понятном направлении, но динамики все еще недостаточно. Эксперт допускает, что вероятный коридор движения на вечер – 75,10-75,55 рублей за евро, новая неделя на рынке начнется для инструмента в диапазоне 74,85-75,50.

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