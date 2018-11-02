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02.11.18 / 10:44 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге состоится акция по раздельному сбору мусора

Акцию организует экологическое движение «РазДельный Сбор»

Фото krestianin.ru

В субботу в Петербурге проведут акцию по раздельному сбору мусора. Об этом в пятницу сообщили в комитете по благоустройству города.

Акция организует экологическое движение «РазДельный Сбор». В 15 районах будут работать пункты приема отходов для последующей переработки. Туда можно будет сдать отходы их пластика, полиэтилена, стекла, упаковки Тетра-Пак, макулатуру, консервные банки и компакт-диски.

Напомним, в октябре акцию «РазДельный Сбор» посетили 6,2 тыс. человек. В результате акции на переработку отправили 3,7 тонн макулатуры, 1,3 тыс. мешков с пластиковыми отходами и более 2,8 тыс. мешков прочих отходов.

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