В Петербурге состоится акция по раздельному сбору мусора Акцию организует экологическое движение «РазДельный Сбор»

В субботу в Петербурге проведут акцию по раздельному сбору мусора. Об этом в пятницу сообщили в комитете по благоустройству города.

Акция организует экологическое движение «РазДельный Сбор». В 15 районах будут работать пункты приема отходов для последующей переработки. Туда можно будет сдать отходы их пластика, полиэтилена, стекла, упаковки Тетра-Пак, макулатуру, консервные банки и компакт-диски.

Напомним, в октябре акцию «РазДельный Сбор» посетили 6,2 тыс. человек. В результате акции на переработку отправили 3,7 тонн макулатуры, 1,3 тыс. мешков с пластиковыми отходами и более 2,8 тыс. мешков прочих отходов.