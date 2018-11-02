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02.11.18 / 16:54 Новости / Петербург и Ленобласть

На участке КАД до декабря перекроют две полосы

Будут менять деформационный шов

На развязке КАД с проспектом Культуры до декабря закроют для проезда две полосы движения. Об этом в пятницу сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что на этом участке будут менять деформационный шов. С 10 по 20 ноября перекроют движение на полосе безопасности и первой полосе. А вторую и третью полосы закроют с 21 ноября до 1 декабря.

Добавим, 4, 5 и 6 ноября с полуночи до 06:00 утра будут вводить реверсивное движение в Токсовском тоннеле на КАД. В это время в тоннеле будут проводиться работы по ремонту транспортного отсека.

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