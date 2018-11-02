Проектированием наукограда для центра им. Алмазова в Петербурге займется «Студия 44» Компания предложила выполнить работы за 298 млн рублей

Проектированием и составлением сметной документации на строительство научно-образовательного комплекса на базе медицинского центра им. В. А. Алмазова в Петербурге займется архитектурное бюро «Студия 44». Об этом стало известно в пятницу из материалов на сайте госзакупок.

Согласно данным сайта, бюро стало единственным участником конкурса. Компания предложила выполнить работы за 298 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта более 307 млн рублей.

Добавим, заявку на выполнение работ подала только «Студия 44», конкурс признали несостоявшимся. Однако заявка компании соответствует требованиям конкурсной документации, поэтому контракт с ней заключат, уточняет ТАСС.

Напомним, этим летом правительство РФ выделило порядка 6,8 млрд рублей на строительство научно-образовательного комплекса для центра им. Алмазова. Сообщалось, что деньги выделили из федерального бюджета на 2018-2022 годы. Как ожидается, комплекс должны ввести в эксплуатацию в 2023 году.