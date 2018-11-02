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02.11.18 / 16:47 Новости / Россия и мир / Экономика

НПФ «Будущее» прокомментировал решение суда по иску к «Трасту»

Надеялись на другое решение

НПФ «Будущее» прокомментировал решение Арбитражного суда Москвы по иску к банку «Траст». Фонд сделал соответствующее заявление в пятницу.

В фонде сообщили, что ранее Центробанк рассмотрел их жалобу и признал наличие нарушения законодательства. Регулятор направил предписание устранить нарушение, уточнили в НПФ.

Также в организации заявили: «Конечно, мы рассчитывали, что решение суда будет принято в пользу клиентов НПФ «Будущего», которых почти 5 млн человек». При этом, в компании не уточнили, намерен ли фонд предпринимать какие-либо дальнейшие действия.

Напомним, ранее в пятницу суд отклонил иск НПФ к «Трасту». «Будущее» требовало взыскать с банка 12,6 млрд рублей из-за выкупа акций «Открытия». Адвокат «Траста» на суде заявил, что фонд «Будущее» неправильно вложил средства. Представитель НПФ сказал, что организация получила убытки из-за не выставления банком оферты.

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