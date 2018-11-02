В Петербурге не станут устанавливать огромный памятник Петру I в акватории Невы Работа не выиграла конкурс

В Смольном подвели итоги открытого архитектурного конкурса по созданию тематических объектов благоустройства для центральных районов Петербурга. Победителей назвали в городском комитете по градостроительству и архитектуре в пятницу.

Всего на конкурс было подано 78 работ. Жюри выбрало шесть из них, по две в каждой из категорий — «Образ Петербурга – литературный Петербург», «История Петербурга -Петербург петровского времени» и «Архитектурный облик города – традиции ленинградского авангарда».

Однако работа, посвященная Петру I, не прошла конкурс. Напомним, авторы предлагали «затопить» огромный памятник императору в акватории Невы между Дворцовым и Троицким мостами. В комитете пояснили, что воплощение этой идеи невозможно, поскольку акватория Невы — объект федерального значения, пишет «Петербургский дневник». Помимо этого, предложенный памятник нельзя отнести к малым архитектурным формам. Зампредседателя КГА Лариса Канунникова назвала эту работу фестивальной.