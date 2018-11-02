Все новости

02.11.18 / 11:13 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург стал лидером среди событийных направлений в ноябрьские праздники

Самое ожидаемое событие – фестиваль света

Петербург возглавил топ событийных направлений в ноябрьские праздники. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу материалы аналитического агентства «ТурСтат».

Список мероприятий, которые подготовили ко Дню народного единства, возглавил Фестиваль света. Он будет проходить все праздничные дни. Также в список ожидаемых событий в Петербурге вошел ресторанный фестиваль. Кроме Петербурга, в топ-5 городов с ожидаемой программой вошли Нижний Новгород, Воронеж, Тула и Ялта.

Добавим, в Петербурге на ноябрьские праздники будут ходить ночные автобусы. Транспорт будет работать три ночи подряд из-за празднования Дня народного единства. Автобусы будут ходить по маршрутам №1М, №2М, №3М, №4М и №5М.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.