Петербург стал лидером среди событийных направлений в ноябрьские праздники Самое ожидаемое событие – фестиваль света

Петербург возглавил топ событийных направлений в ноябрьские праздники. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу материалы аналитического агентства «ТурСтат».

Список мероприятий, которые подготовили ко Дню народного единства, возглавил Фестиваль света. Он будет проходить все праздничные дни. Также в список ожидаемых событий в Петербурге вошел ресторанный фестиваль. Кроме Петербурга, в топ-5 городов с ожидаемой программой вошли Нижний Новгород, Воронеж, Тула и Ялта.

Добавим, в Петербурге на ноябрьские праздники будут ходить ночные автобусы. Транспорт будет работать три ночи подряд из-за празднования Дня народного единства. Автобусы будут ходить по маршрутам №1М, №2М, №3М, №4М и №5М.