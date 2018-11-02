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02.11.18 / 21:54 Новости / Россия и мир / Экономика

РЖД поднимает зарплаты сотрудникам второй месяц подряд

И третий раз за год

Фото АБН

С 1 ноября ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) проиндексировало заработные платы сотрудникам на 0,3%. Об этом рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров, сообщили в компании в пятницу.

Уточняется, что индексация проводится согласно коллективному договору. Документ предусматривает ежегодную корректировку зарплаты по прогнозу индекса потребительских цен Минэкономразвития. Поскольку ведомство в октябре выпустило обновленный прогноз, РЖД пришлось провести дополнительную индексацию.

Добавим, это третье повышение зарплат сотрудникам монополии в этом году. Ранее индексация проводилась 1 марта и 1 октября 2018 года, рассказали в компании. В результате, в 2018 году зарплата сотрудников компании проиндексирована на 3,4%.

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