РЖД поднимает зарплаты сотрудникам второй месяц подряд И третий раз за год

С 1 ноября ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) проиндексировало заработные платы сотрудникам на 0,3%. Об этом рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров, сообщили в компании в пятницу.

Уточняется, что индексация проводится согласно коллективному договору. Документ предусматривает ежегодную корректировку зарплаты по прогнозу индекса потребительских цен Минэкономразвития. Поскольку ведомство в октябре выпустило обновленный прогноз, РЖД пришлось провести дополнительную индексацию.

Добавим, это третье повышение зарплат сотрудникам монополии в этом году. Ранее индексация проводилась 1 марта и 1 октября 2018 года, рассказали в компании. В результате, в 2018 году зарплата сотрудников компании проиндексирована на 3,4%.