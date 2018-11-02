Все новости

02.11.18 / 11:31 Новости / Петербург и Ленобласть

В Токсовском тоннеле на КАД введут реверсивное движение

С полуночи до 06:00 утра 4,5 и 6 ноября

фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В ночь с 3 на 4, с 4 на 5 и с 5 на 6 ноября в Токсовском тоннеле на КАД введут реверсивное движение. Об этом в пятницу сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С полуночи до 06:00 утра 4,5 и 6 ноября в тоннеле будут ремонтировать южный транспортный отсек. На это время скорость проезда ограничат до 40 км/час, движение будут регулировать вручную.

Отметим, в настоящее время ООО «Карст» в рамках госконтракта ремонтирует Токсовский тоннель. Работы должны завершиться 1 декабря. В период работ одна половина тоннеля по направлению в Петербург закрыта. Движение организовано по другой половине на двух полосах.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,181 seconds.