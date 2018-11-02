В Токсовском тоннеле на КАД введут реверсивное движение С полуночи до 06:00 утра 4,5 и 6 ноября

В ночь с 3 на 4, с 4 на 5 и с 5 на 6 ноября в Токсовском тоннеле на КАД введут реверсивное движение. Об этом в пятницу сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С полуночи до 06:00 утра 4,5 и 6 ноября в тоннеле будут ремонтировать южный транспортный отсек. На это время скорость проезда ограничат до 40 км/час, движение будут регулировать вручную.

Отметим, в настоящее время ООО «Карст» в рамках госконтракта ремонтирует Токсовский тоннель. Работы должны завершиться 1 декабря. В период работ одна половина тоннеля по направлению в Петербург закрыта. Движение организовано по другой половине на двух полосах.