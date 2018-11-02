В Петербурге на проверку закрыли «Горьковскую» в вечерний «час пик»

В Петербурге на проверку закрыли станцию метро «Горьковская». Это произошло в пятницу.
Как уточнили в подземке, станция стала недоступна для пассажиров в 18:59 по московскому времени. Причина – проверка бесхозного предмета.
Обновление: В 19:28 «Горьковская» открыта.
Добавим, ранее в пятницу петербургский метрополитен временно закрывал вестибюль №2 станции метро «Проспект Ветеранов». Причиной закрытия также стал оставленный без присмотра предмет. Вестибюль открыли для пассажиров спустя почти час.
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