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02.11.18 / 19:14 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на проверку закрыли «Горьковскую» в вечерний «час пик»

Опять из-за «бесхоза»

В Петербурге на проверку закрыли станцию метро «Горьковская». Это произошло в пятницу.

Как уточнили в подземке, станция стала недоступна для пассажиров в 18:59 по московскому времени. Причина – проверка бесхозного предмета.

Обновление: В 19:28 «Горьковская» открыта.

Добавим, ранее в пятницу петербургский метрополитен временно закрывал вестибюль №2 станции метро «Проспект Ветеранов». Причиной закрытия также стал оставленный без присмотра предмет. Вестибюль открыли для пассажиров спустя почти час.

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