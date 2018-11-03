Беглов и Бастрыкин обсудили перспективы сотрудничества Петербурга и СК России Город готов сотрудничать

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудили перспективы сотрудничества города и ведомства. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Беглов и Бастрыкин обсудили вопрос развития системы ведомственных образовательных учреждений СК в Петербурге. «Для нас очень важно, что вы выбрали именно Санкт-Петербург для создания корпуса. Мы готовы оказывать всяческое содействие в его развитии», – сказал врио главы города.

Также они подняли вопрос усиление экспертной составляющей в ходе криминалистического сопровождения следствия. Беглов подчеркнул важность укрепления материально-технической базы Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы. Глава города заверил Бастрыкина в том, что город будет активно взаимодействовать с федеральным центром.

Добавим, ранее Беглов подписал ряд законов. В их числе, закон о потребительской корзине петербуржца. Также подписаны документы о бесплатных лекарствах и доступном жилье.