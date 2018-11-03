Чистая прибыль Alibaba Group за I полугодие 2018-1029 фингода упала на 10,8% год к году Она составила $4,1 млрд

Чистая прибыль Alibaba Group за I полугодие 2018-1029 фингода упала на 10,8% год к году. Об этом компания сообщила в пятницу.

Показатель снизился до $4,1 млрд. При этом, выручка организации за II квартал фингода увеличилась на 54% год к году до $12,4 млрд. Чистая прибыль выросла на 5% до $2,7 млрд.

Также Alibaba Group представила прогноз на итоги всего года. Компания считает, что результаты будут на 4-6% ниже, чем ожидалось ранее. Выручка составит $54,4–55,6 млрд. Причина – нестабильные макроэкономические условия.

Напомним, в настоящий момент США и Китай ведут торговые войны. Страны подняли пошлины на ряд товаров друг друга. При этом, в начале октября в Alibaba сообщили, что планируют поставлять российские товары в Китай. В частности, идут переговоры с российскими компаниями «Балтика», «ВкусВилл», «Объединенные кондитеры», KDV Group и другими.