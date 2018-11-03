Все новости

03.11.18 / 10:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль Alibaba Group за I полугодие 2018-1029 фингода упала на 10,8% год к году

Она составила $4,1 млрд

Фото shopolog.ru

Чистая прибыль Alibaba Group за I полугодие 2018-1029 фингода упала на 10,8% год к году. Об этом компания сообщила в пятницу.

Показатель снизился до $4,1 млрд. При этом, выручка организации за II квартал фингода увеличилась на 54% год к году до $12,4 млрд. Чистая прибыль выросла на 5% до $2,7 млрд.

Также Alibaba Group представила прогноз на итоги всего года. Компания считает, что результаты будут на 4-6% ниже, чем ожидалось ранее. Выручка составит $54,4–55,6 млрд. Причина – нестабильные макроэкономические условия.

Напомним, в настоящий момент США и Китай ведут торговые войны. Страны подняли пошлины на ряд товаров друг друга. При этом, в начале октября в Alibaba сообщили, что планируют поставлять российские товары в Китай. В частности, идут переговоры с российскими компаниями «Балтика», «ВкусВилл», «Объединенные кондитеры», KDV Group и другими.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.