В центре Петербурга двери вернули исторический вид с помощью пленки

В центре Петербурга двери вернули исторический вид с помощью пленки. Об этом в субботу сообщили, а одной из групп в социальной сети.

В Центральном районе города владельцы одного из заведений «отреставрировали» дверь, наклеив на нее пленку с видом резной двери. В группе устроили опрос: приемлем ли такой способ при отсутствии денег и возможности вернуть исторический облик двери. Большинство пользователей проголосовали за подобный метод реставрации – 50,92%. Против высказались 40,49%.





Добавим, ранее активисты раскрасили трансформаторные будки. Они убрали с них рекламу и создали арт-произведения. Изображения покрыли антивандальным лаком.