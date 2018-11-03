Все новости

03.11.18 / 16:52 Новости / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга двери вернули исторический вид с помощью пленки

Фото «Центральный район за комфортную среду обитания»

В центре Петербурга двери вернули исторический вид с помощью пленки. Об этом в субботу сообщили, а одной из групп в социальной сети.

В Центральном районе города владельцы одного из заведений «отреставрировали» дверь, наклеив на нее пленку с видом резной двери. В группе устроили опрос: приемлем ли такой способ при отсутствии денег и возможности вернуть исторический облик двери. Большинство пользователей проголосовали за подобный метод реставрации – 50,92%. Против высказались 40,49%.


Добавим, ранее активисты раскрасили трансформаторные будки. Они убрали с них рекламу и создали арт-произведения. Изображения покрыли антивандальным лаком.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.