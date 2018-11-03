В центре Петербурга двери вернули исторический вид с помощью пленки. Об этом в субботу сообщили, а одной из групп в социальной сети.
В Центральном районе города владельцы одного из заведений «отреставрировали» дверь, наклеив на нее пленку с видом резной двери. В группе устроили опрос: приемлем ли такой способ при отсутствии денег и возможности вернуть исторический облик двери. Большинство пользователей проголосовали за подобный метод реставрации – 50,92%. Против высказались 40,49%.
Добавим, ранее активисты раскрасили трансформаторные будки. Они убрали с них рекламу и создали арт-произведения. Изображения покрыли антивандальным лаком.
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