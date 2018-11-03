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03.11.18 / 11:37 Новости / Россия и мир / Экономика

En+ решила не переходить под юрисдикцию Кипра

Из-за санкций

En+ решила не переходить под юрисдикцию Кипра. Об этом организация сообщила в пятницу.

Причина отказа – ввод санкций против компании, а также изменения в законодательстве России. En+ решила продолжить работу как зарегистрированное лицо в России. При этом, организация отметила, что это может повлечь дополнительные риски для держателей депозитарных расписок и инвесторов.Речь идет о рисках, «которые выходят за рамки рисков, связанных с планом размещения на Кипре».

Напомним, ранее En+ представила властям США план по снятию санкций с группы. Документ назвали «план Баркера». При этом, En+ решила перевести свою дочернюю компанию в российский офшор. Тогда же компания поручила менеджменту провести дополнительный анализ возможной перерегистрации организации в этих офшорах.

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