Минтруд предложил обязать чиновников декларировать находящиеся в личном пользовании автомобили

Министерство труда предложило обязать чиновников декларировать находящиеся в личном пользовании автомобили. Соответствующее предложение указано в докладе ведомства, который опубликован в субботу на сайте Кремля.

Минтруд считает, что декларирование таких автомобилей поможет в выявлении возможного конфликта интересов. Предложение рассмотрят в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

Напомним, в настоящий момент чиновники должны вносить в декларацию только то, чем непосредственно владеют. Также они предоставляют декларации супругов. При этом, чиновники имеют право безвозмездно пользоваться автомобилями, морскими суднами и самолетами, которые им предоставили третьи лица. Их декларировать не требуется.