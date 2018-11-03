Эксперты МВФ намерены начать оценку бюджета Украины на следующий год в ноябре С 4 пл 9 ноября

Эксперты МВФ намерены начать оценку бюджета Украины на следующий год в ноябре. Об этом стало известно в субботу из заявления главы представительства МВФ на Украине Йосты Люнгмана.

Консультация пройдет по запросу властей Украины, передает ТАСС. Она продлится с 4 по 9 ноября.

Напомним, в октябре МВФ и Украина договорились о новой программе помощи. Фонд выделит стране новый кредитный заем. Его размер составит $3,9 млрд. Эти деньги должны помочь Украине реализовать свою политику в экономической сфере в следующем году.