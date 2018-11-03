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03.11.18 / 19:46 Новости / Политика / Россия и мир

Минтруд намерен увеличить срок давности по нарушениям в сфере НПФ

До двух лет

Фото: b2bmaster.ru

Министерство труда и социальной защиты намерено увеличить срок давности по нарушениям в сфере негосударственных пенсионных фондов. Об этом стало известно в субботу из доклада ведомства, опубликованного на сайте Кремля.

Министерство готово увеличить срок давности до двух лет. После этого срока виновные не будут привлекаться к ответственности. Ведомство планирует разработать соответствующие поправки в закон об административных правонарушениях. Цель – противодействие фальсификациям при переходе граждан из одного пенсионного фонда и другой.

Отметим, в настоящий момент срок давности составляет один год. Добавим, в первом квартале текущего года НПФ увеличили доходность до 8,1% годовых. Доходность от размещения пенсионных резервов же выросла до 9,7%. Ранее эти показатели составляли 4,9% годовых и 2,4% годовых соответственно.

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