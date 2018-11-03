Минэкономразвития утвердило перечень законов для оценки их влияния на деловой климат В списке 17 нормативных актов

Минэкономразвития утвердило перечень законов для оценки их влияния на деловой климат. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Всего в список попали 17 нормативных актов. В их числе законы, ведомственные приказы и постановления. В субботу министерство провело заседание, на котором утвердило план экспертиз выбранных законов.

По словам главы ведомства Максима Орешкина, возникла большая дискуссия. «Ведомства пытались замолчать существующие проблемы и снять острые вопросы с рассмотрения. Я четко дал понять: роль Минэкономразвития — защита интересов российского бизнеса. Если предприниматели говорят о наличии проблемы, мы сделаем всё возможное, чтобы она была всесторонне, объективно и публично рассмотрена», — заявил министр. Он уточнил, что задача ведомства – максимально «максимально исключить из регулирования элементы, выгода от которых существенно меньше издержек бизнеса».

Добавим, ранее РБК сообщило о намерении Минэкономразвития реализовать подобную инициативу. Источник издания в финансово-экономическом блоке правительства заявил, что в настоящий момент нет объективной оценки законодательства.