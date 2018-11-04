Неизвестный забрался на скульптуру коня на Аничковом мосту в Петербурге Горожане осудили его поступок

Неизвестный забрался на одну из бронзовых скульптур Петра Клодта на Аничковом мосту в центре Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы опубликовали видео, на котором мужчина «оседлал» скульптуру. В комментариях к записи горожане осудили его поступок.

Добавим, Аничков мост через реку Фонтанку расположен по оси Невского проспекта. Переправу украшают четыре бронзовые скульптуры. Они изображают процесс укрощения коня.

Отметим, это не первый случай, когда вандалы забираются на скульптуры в Петербурге. В августе этого года молодые люди устроили пикник на Медном всаднике. В результате они получили небольшой штраф за мелкое хулиганство. После этого депутаты ЗакСа Петербурга предложили ужесточить наказание для вандалов.