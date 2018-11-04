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04.11.18 / 17:28 Новости / Политика / Россия и мир

Бурятия и Забайкалье перешли в ДФО

Ранее они были в Сибирском федеральном округе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе республики Бурятия и Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ. Соответствующий документ, подписанный 3 ноября, размещен на портале нормативно-правовых актов в воскресенье.

Согласно указу, правительство должно привести свои акты в соответствие с этими изменениями в течение трех месяцев. Ранее эти регионы были в Сибирском федеральном округе.

Добавим, таким образом, в ДФО помимо Бурятии и Забайкалья входят девять регионов. Это Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, а также Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. Частью Сибири остались десять регионов — республики Алтай, Тыва и Хакасия, а также Алтайский и Красноярский края. В этот федеральный округ также входят несколько областей — Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская.

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