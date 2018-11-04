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04.11.18 / 10:14 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург проведет День народного единства без дождей

Столбик термометра поднимется до +8 градусов

Фото АБН

В День народного единства, 4 ноября, в Петербурге будет преимущественно без дождей — небольшие дожди были только ночью, а утром — местами туман. Об этом свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, столбик термометра днем поднимется до 6-8 градусов тепла. Ветра практически не будет. В целом в городе сохранится облачная погода.

Добавим, в Ленобласти воскресенье также пройдет в основном без дождей – осадки возможны только на востоке региона. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов. Ветер будет слабый.

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