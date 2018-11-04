General Motors представила две модели «умных» электровелосипедов Выход на рынок намечен на 2019 год

Автопроизводитель General Motors представил две модели «умных» велосипедов с электрическим двигателем — «компактную» и складную. Об этом накануне пишет TechCrunch.

Издание отмечает, что электродвигатель был разработан теми же инженерами, что делают моторы к автомобилям GM. Известно, что «умные» велосипеды будут поддерживать сетевую инфраструктуру автомобильных сервисов компании, которая представлена в формате платной подписки.

Как ожидается, обе модели поступят на рынок в 2019 году. Каких-либо деталей конструкции, а также конкретных планов по продажам велосипедов компания не раскрывает.

Ранее сообщалось, что инженеры из Великобритании создадут первый в мире гоночный электросамолет. В основу аппарат положат уже существующий самолет, участвовавший в гонках. Предполагается, что самолет сможет принять участие в соревнованиях уже в 2020 году.