Ленобласть получила субсидии из федерального бюджета на развитие образования Создание новых центров и оборудование

Ленинградская область получила субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов в области образования. Об этом в правительстве региона рассказали накануне.

Регион прошел отбор министерства просвещения РФ на получение средств в рамках нацпроекта «Образование» в 2019 году. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.

Как ожидается, деньги направят на создание новых образовательных центров, обновление кабинетов информатики и ОБЖ, а также новое оборудование для трудовых мастерских в коррекционных школах. Кроме того, за счет субсидии Ленобласть создаст детский технопарк «Кванториум» и модельный центр допообразования.

Добавим, ранее сообщалось, что Ленобласть планирует потратить в 2019 году на образование порядка 30,6 млрд рублей. В частности, средства направят на программу реновации школ и новые образовательные программы и проекты.