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04.11.18 / 14:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Активисты огородили Марсово поле лентой как «опасную территорию»

Смольный не разрешил им провести там митинг якобы из-за строительных работ

Фото «Открытой России»

Активисты «Открытой России» огородили Марсово поле красно-белой лентой как потенциально опасную территорию. Об этом в организации рассказали в воскресенье.

В пресс-службе движения уточнили, что в конце октября Смольный не разрешил провести митинг на Марсовом поле в поддержку фигурантов дела «Нового Величия». В городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности пояснили, что проводить мероприятия на площадке до сентября 2019 года опасно из-за строительных работ. Представитель ведомства сослался на ордера ГАТИ, рассказали активисты.

В результате «Открытая Россия» решила «выполнить работу администрации города и огородить опасную территорию». «Вы только посмотрите на эти груды строительной техники!», — иронизируют активисты.

Напомним, на прошлой неделе в нескольких российских городах прошли акции в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети». В Петербурге мероприятие не было согласовано с властями. В результате, полиция задержала около 40 человек.

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