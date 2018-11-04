Активисты огородили Марсово поле лентой как «опасную территорию» Смольный не разрешил им провести там митинг якобы из-за строительных работ

Активисты «Открытой России» огородили Марсово поле красно-белой лентой как потенциально опасную территорию. Об этом в организации рассказали в воскресенье.

В пресс-службе движения уточнили, что в конце октября Смольный не разрешил провести митинг на Марсовом поле в поддержку фигурантов дела «Нового Величия». В городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности пояснили, что проводить мероприятия на площадке до сентября 2019 года опасно из-за строительных работ. Представитель ведомства сослался на ордера ГАТИ, рассказали активисты.

В результате «Открытая Россия» решила «выполнить работу администрации города и огородить опасную территорию». «Вы только посмотрите на эти груды строительной техники!», — иронизируют активисты.

Напомним, на прошлой неделе в нескольких российских городах прошли акции в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети». В Петербурге мероприятие не было согласовано с властями. В результате, полиция задержала около 40 человек.