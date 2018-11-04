Матч «Зенит» — «Ахмат» посетили более 45 тыс. зрителей Игра закончилась со счетом 1:0

Футбольный матч «Зенит» — «Ахмат» на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове посетили 45 329 зрителей. Об этом в воскресенье сообщили в официальном аккаунте арены в Twitter.

Добавим, перед матчем в микроблоге стадиона также опубликовали фотографию футбольного поля, в центре которого изображен лев. Петербургская команда обыграла гостей со счетом 1:0.

Матч чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» состоялся днем в воскресенье. Мяч в ворота соперника с пенальти забил Клаудио Маркизио. Следующую игру в рамках турнира «Зенит» проведет 11 ноября на выезде с московским ЦСКА.