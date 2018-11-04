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04.11.18 / 17:59 Новости / Россия и мир

В Минкомсвязи РФ допускают создание альтернативных соцсетей и мессенджеров

Если существующие каналы будут притеснять Россию и Китай

В настоящий момент российские и китайские СМИ сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и ограничениями на распространение информации, поэтому Москва и Пекин должны быть готовы к созданию новых каналов распространения данных. Такое мнение в воскресенье высказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Чиновник отметил, что если Twitter, YouTube или Facebook «будут идти по пути выкидывания» СМИ России и Китая из своей среды, то в ответ придется «создавать новые каналы распространения» и «думать об альтернативных социальных сетях и мессенджерах», цитирует ТАСС. В то же время Волин добавил, что надеется избежать такого исхода событий, но к подобной мере Москва и Пекин должны быть готовы.

Добавим, Алексей Волин сделал заявление в рамках IV Форума СМИ России и Китая, который проходит в Шанхае. Ранее представитель Минкомсвязи говорил, что в будущем властям придется отказаться от блокировок контента в интернете. По его словам, это неэффективно, поскольку блокировки легко можно обойти.

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