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04.11.18 / 19:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Минвостокразвития пообещало распространить преференции Дальнего Востока на новые регионы округа

В частности, субсидии на инфраструктуру и налоговые льготы

Действующие в настоящий момент на территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) преференции будут распространены и на два новых региона — Забайкальский край и Бурятию. Об этом в воскресенье заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Он отметил, что это новые для ДФО регионы в смысле территориальных границ, но не взаимоотношений людей, передает ТАСС. «Границы — это же условно», — добавил Козлов, подчеркнув, что в контексте министерства предстоит «большая работа».

Добавим, на территории ДФО действуют преференции территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). В частности, речь идет о налоговых льготах при создании новых производств, субсидиях на инфраструктуру, льготном кредитовании, освобождении от таможенных платежей и других.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе Забайкалья и Бурятии из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Таким образом, в настоящее время в ДФО входит 11 регионов, а частью Сибири остались десять субъектов.

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