Все новости

04.11.18 / 11:11 Новости / Петербург и Ленобласть

Жители Кронштадта заметили в Обводном канале ондатру

Животное привлек хлеб, которым кормили уток

Фото АБН

В Обводном канале Кронштадта жители заметили ондатру (мускусная крыса). Видео с грызуном опубликовали в соцсетях накануне.

Автор видеоролика Марина рассказала, что зверька привлек хлеб, которым кормили уток. Она добавила, что «впервые видит такое», хотя всю жизнь прожила в Кронштадте, пишет 47news.

Добавим, ондатра – полуводный грызун. Животные селятся по берегам рек, озер, каналов и пресноводных болот. В основном, они питаются прибрежными и водными растениями, корневищами, а также мелкой водной живностью.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.