Жители Кронштадта заметили в Обводном канале ондатру Животное привлек хлеб, которым кормили уток

В Обводном канале Кронштадта жители заметили ондатру (мускусная крыса). Видео с грызуном опубликовали в соцсетях накануне.

Автор видеоролика Марина рассказала, что зверька привлек хлеб, которым кормили уток. Она добавила, что «впервые видит такое», хотя всю жизнь прожила в Кронштадте, пишет 47news.

Добавим, ондатра – полуводный грызун. Животные селятся по берегам рек, озер, каналов и пресноводных болот. В основном, они питаются прибрежными и водными растениями, корневищами, а также мелкой водной живностью.