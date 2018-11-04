Жители Кронштадта заметили в Обводном канале ондатру

В Обводном канале Кронштадта жители заметили ондатру (мускусная крыса). Видео с грызуном опубликовали в соцсетях накануне.
Автор видеоролика Марина рассказала, что зверька привлек хлеб, которым кормили уток. Она добавила, что «впервые видит такое», хотя всю жизнь прожила в Кронштадте, пишет 47news.
Добавим, ондатра – полуводный грызун. Животные селятся по берегам рек, озер, каналов и пресноводных болот. В основном, они питаются прибрежными и водными растениями, корневищами, а также мелкой водной живностью.
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