Синоптики пообещали Петербургу понедельник с туманом и без дождей Температура воздуха составит +6…+8 градусов

В утренние часы в понедельник, 5 ноября, в Петербурге местами будет слабый туман, а день пройдет без дождей. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +6…+8 градусов. По данным синоптиков, ветер будет юго-западный, южный умеренный.

Между тем ГУ МЧС по Ленобласти предупредило о сильном тумане в регионе. Кроме того, ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. При этом днем будет тепло – до +8 градусов – и без дождей.