Станция метро «Приморская» начала воскресенье с закрытия на 50 минут Там проверяли бесхозный предмет

Станция «Приморская» петербургского метрополитена была недоступна для пассажиров. Станцию закрывали утром в воскресенье.

Специалисты проверяли оставленный без присмотра предмет. Проверку заняла около 50 минут.

Добавим, вестибюли станций и сами платформы петербургской подземки регулярно закрывают на проверки. Причина – бесхозные вещи. Метрополитен просит пассажиров быть внимательными и не оставлять сумки, чтобы не нарушать работу подземки. Он даже выпустил серию комиксов о забытых вещах в метро, чтобы привлечь внимание к проблеме.