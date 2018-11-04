Станция метро «Приморская» начала воскресенье с закрытия на 50 минут

Станция «Приморская» петербургского метрополитена была недоступна для пассажиров. Станцию закрывали утром в воскресенье.
Специалисты проверяли оставленный без присмотра предмет. Проверку заняла около 50 минут.
Добавим, вестибюли станций и сами платформы петербургской подземки регулярно закрывают на проверки. Причина – бесхозные вещи. Метрополитен просит пассажиров быть внимательными и не оставлять сумки, чтобы не нарушать работу подземки. Он даже выпустил серию комиксов о забытых вещах в метро, чтобы привлечь внимание к проблеме.
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