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04.11.18 / 10:31 Новости / Петербург и Ленобласть

Станция метро «Приморская» начала воскресенье с закрытия на 50 минут

Там проверяли бесхозный предмет

метро

Фото АБН

Станция «Приморская» петербургского метрополитена была недоступна для пассажиров. Станцию закрывали утром в воскресенье.

Специалисты проверяли оставленный без присмотра предмет. Проверку заняла около 50 минут.

Добавим, вестибюли станций и сами платформы петербургской подземки регулярно закрывают на проверки. Причина – бесхозные вещи. Метрополитен просит пассажиров быть внимательными и не оставлять сумки, чтобы не нарушать работу подземки. Он даже выпустил серию комиксов о забытых вещах в метро, чтобы привлечь внимание к проблеме.

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