Яхта Dilbar Алишера Усманова возглавила топ-25 самых дорогих суперяхт мира по версии Bloomberg Ее стоимость оценивается в $594 млн

Яхта Dilbar, принадлежащая основателю USM Holdings Алишеру Усманову, возглавила топ-25 самых дорогих суперяхт мира. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отраслевой ресурс VesselsValue.

По данным агентства, яхта Dilbar длиной 156 метров была построена в 2016 году и оценивается в $594 млн. На втором месте в списке Bloomberg находится яхта султана Омана Fulk al Salamah того же года постройки ($518 млн, 164 м), третьей стала парусная яхта «А» Андрея Мельниченко 2017 года ($431 млн, 143 м).

Издание отмечает, что общая стоимость 25 самых дорогих суперяхт оценивается в $7,5 млрд. Среди их обладателей много россиян, а также политиков и бизнесменов с Ближнего Востока и всего четыре представителя других регионов – США, Великобритании и Новой Зеландии.

Добавим, в октябре стало известно, что новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился продать на торгах правительственную яхту «Виктория». Стоимость судна оценивается в $1 млн, однако стартовая цена лота не сообщалась.