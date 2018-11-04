Яхта Dilbar Алишера Усманова возглавила топ-25 самых дорогих суперяхт мира по версии Bloomberg

Яхта Dilbar, принадлежащая основателю USM Holdings Алишеру Усманову, возглавила топ-25 самых дорогих суперяхт мира. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отраслевой ресурс VesselsValue.
По данным агентства, яхта Dilbar длиной 156 метров была построена в 2016 году и оценивается в $594 млн. На втором месте в списке Bloomberg находится яхта султана Омана Fulk al Salamah того же года постройки ($518 млн, 164 м), третьей стала парусная яхта «А» Андрея Мельниченко 2017 года ($431 млн, 143 м).
Издание отмечает, что общая стоимость 25 самых дорогих суперяхт оценивается в $7,5 млрд. Среди их обладателей много россиян, а также политиков и бизнесменов с Ближнего Востока и всего четыре представителя других регионов – США, Великобритании и Новой Зеландии.
Добавим, в октябре стало известно, что новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился продать на торгах правительственную яхту «Виктория». Стоимость судна оценивается в $1 млн, однако стартовая цена лота не сообщалась.
112 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.