Якутия рассматривает возможность запуска собственного производства топлива Из-за некачественного бензина и высоких цен на АЗС

Якутия рассматривает возможность запуска собственного производства моторного топлива для нужд республики. Об этом в воскресенье сообщил глава региона Айсен Николаев.

Он добавил, что дал соответствующие поручения по этому вопросу, передает РИА Новости. По его словам, правительство, в первую очередь, волнует доступность топлива для населения, второй вопрос – порой низкое качество бензина на АЗС.

Николаев отметил, что поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путем регулирования цен оптовиков. При этом местные власти могут регулировать только наценку.

Добавим, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что на независимых АЗС в России много нарушений и на них необходимо наводить порядок. Однако он подчеркнул, что делать это нужно осторожно, чтобы ситуация не вызвала массовое закрытие автозаправок.