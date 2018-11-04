Якутия рассматривает возможность запуска собственного производства топлива

Якутия рассматривает возможность запуска собственного производства моторного топлива для нужд республики. Об этом в воскресенье сообщил глава региона Айсен Николаев.
Он добавил, что дал соответствующие поручения по этому вопросу, передает РИА Новости. По его словам, правительство, в первую очередь, волнует доступность топлива для населения, второй вопрос – порой низкое качество бензина на АЗС.
Николаев отметил, что поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путем регулирования цен оптовиков. При этом местные власти могут регулировать только наценку.
Добавим, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что на независимых АЗС в России много нарушений и на них необходимо наводить порядок. Однако он подчеркнул, что делать это нужно осторожно, чтобы ситуация не вызвала массовое закрытие автозаправок.
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