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04.11.18 / 11:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Якутия рассматривает возможность запуска собственного производства топлива

Из-за некачественного бензина и высоких цен на АЗС

Фото АБН

Якутия рассматривает возможность запуска собственного производства моторного топлива для нужд республики. Об этом в воскресенье сообщил глава региона Айсен Николаев.

Он добавил, что дал соответствующие поручения по этому вопросу, передает РИА Новости. По его словам, правительство, в первую очередь, волнует доступность топлива для населения, второй вопрос – порой низкое качество бензина на АЗС.

Николаев отметил, что поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путем регулирования цен оптовиков. При этом местные власти могут регулировать только наценку.

Добавим, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что на независимых АЗС в России много нарушений и на них необходимо наводить порядок. Однако он подчеркнул, что делать это нужно осторожно, чтобы ситуация не вызвала массовое закрытие автозаправок.

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