Завод Hyundai в Петербурге достиг уровня локализации в 55% Предприятие одно из самых современных в РФ

Российский завод Hyundai достиг среднего уровня локализации выпускаемых автомобилей в 55% (по формуле расчета Евразийского экономического союза). Об этом в воскресенье передает «Автостат» со ссылкой на «Хендэ Мотор СНГ».

Агентство отмечает, что завод в Петербурге — один из самых современных и высокопроизводительных промышленных предприятий в России. На нем установлено более 230 роботов. Общие инвестиции в проект завода уже составили более $1 млрд.

Добавим, за январь-сентябрь петербургское предприятие Hyundai выпустило порядка 179 тыс. автомобилей. Год к году показатель вырос на 5%. Всего по итогам текущего года завод планирует выпустить более 235 тыс. авто, уточняет «Автостат».