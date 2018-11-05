В начале ноября из Петербурга в Антарктику отправится экспедиция на судне «Академик Федоров» Отплывают 7 ноября

Из Петербурга к берегам Антарктики отправится научно-экспедиционное судно «Академик Федоров». Это будет его 43-й рейс, сообщили накануне в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте Росгидромета.

Судно отправится из Петербурга 7 ноября. В Антарктику поедут работать сто человек, в том числе 61 человек из зимовочного состава станций Мирный, Восток и Прогресс и 39 участников сезонных работ. Судно также отвезет 1200 т различных грузов, в том числе 67 т продовольствия. Ученые отбывают в Антарктику до марта, когда завершится первый этап экспедиции.

Отметим, 7 ноября – официальное начало экспедиции. Однако ранее, в конце октября, 13 участников уже вылетели из Петербурга в Кейптаун. Экспедиция продлится в два этапа, каждый из которых начинается в порту Кейптаун. Рейс «Академика Федорова» продлится 207 суток.