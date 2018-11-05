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05.11.18 / 18:37 Новости / Россия и мир

СМИ: Apple решила не наращивать производство iPhone XR

Аналитики говорят, что спрос на новые гаджеты оказался недостаточно высоким

Фото Apple

Производитель электроники Apple сообщил подрядчикам Foxconn и Pegatron, что не будет увеличивать объемы сборки новых телефонов iPhone X, как планировалось ранее. Об этом в понедельник пишет издание Nikkei со ссылкой на источники.

Так, подрядчик Foxconn подготовил 60 производственных линий для iPhone XR, но пока что использует только 45 из них. Nikkei уточняет, что таким образом количество запланированных сборок сокращается примерно на 100 тыс. устройств в день.

При этом, по данным источника Nikkei, Apple увеличила заказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В IV квартале нужно выпустить 25 млн этих устройств вместо 20 млн.

В 2013 году аналогичная ситуация произошла с iPhone 5C с пластиковым корпусом. Тогда компания сократила объемы заказов через месяц после выпуска.

Напомним, iPhone XR представили в сентябре 2018 года. Это «бюджетная» версия телефона iPhone XS. В дальнейшем Apple не будет раскрывать количество проданных смартфонов.

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