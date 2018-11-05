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05.11.18 / 17:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир / Спорт

Аршавин проведет финальный матч за «Кайрат» 11 ноября

Против карагандинского «Шахтера»

Футболист Андрей Аршавин проведет финальный матч за алматинский «Кайрат» 11 ноября. Об этом клуб сообщил в понедельник.

Аршавин проведет последнюю игру за «Кайрат» против карагандинского «Шахтера». Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Алмате.

Отметим, Аршавин провел в «Кайрате» три сезона. Он отыграл более сотни матчей. В них он забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок Казахстана. В сентябре «Зенит» сыграл против «Кайрата» товарищеский матч на стадионе на Крестовском острове.

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