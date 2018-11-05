Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства на праздничном концерте Вместе с Макаровым

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства на праздничном концерте в БКЗ «Октябрьский». Об этом накануне сообщи в Смольном.

Вместе с Бегловым на сцену поднялся спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. «Исполнительная, законодательная и муниципальная власти должны иметь единение», — сказал со сцены врио губернатора. Также он напомнил об истории праздника.

Отметим, в субботу Беглов встречался с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Они обсудили развитие системы ведомственных и образовательных учреждений СК в Петербурге, а также важность укрепления материально-технической базы Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы. Кроме того, чиновники уделили внимание нравственности современной молодежи.