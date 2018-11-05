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05.11.18 / 16:24 Новости / Россия и мир / Спорт

Нападающий ЦСКА рассказал о психологическом состоянии команды перед игрой со СКА

Хорошее состояние

Нападающий столичного хоккейного клуба ЦСКА рассказал, какое у команды психологическое состояние в преддверии игры с петербургским клубом СКА. Журналисты поговорили с Михаилом Григоренко в понедельник.

«Мы подходим к игре со СКА в отличном эмоциональном и психологическом состоянии», — сказал Григоренко ТАСС. Он также выразил надежду, что лучшую игру команда покажет в плей-офф.

Напомним, матч пройдет в понедельник на ЦСКА-Арене». Москвичи в настоящий момент опережают петербуржцев на одно очко при равном количестве проведенных игр.

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