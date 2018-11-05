Во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на понедельник подожгли магазин Полиция подозревает, что это было умышленное уничтожение

Во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на понедельник четверо неизвестных подожгли круглосуточный продуктовый магазин. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Поджог произошел в павильоне по адресу Малая Карпатская улица. Неизвестные угрожали продавщице, заставили ее выйти из павильона, а затем, как сообщает пресс-служба полиции, облили магазин жидкостью из канистр и подожгли его.

Павильон выгорел полностью, пострадавших нет. Полиция завела дело по статье об умышленном уничтожении имущества.

Ранее стало известно, что в Петербурге сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ задержали двух музыкантов, подозреваемых в хранении наркотиков. Оба задержанных – солисты музыкальных групп. Одному 35 лет, другому – 47 лет. У одного из задержанных нашли 8 г марихуаны, у второго — 18 кустов конопли, а также 800 г высушенного растения.