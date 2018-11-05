Какое будущее у криптовалюты?

Владимир Григорьев к.э.н., эксперт в сфере финансов и банковского дела московского отделения «Опоры России»

Инвестиции в криптовалюты, действительно, способны принести доход существеннее, чем на более традиционных сегментах финансового рынка. Достаточно проследить динамику. Если в сентябре 2009 года 5 050 биткойнов – самой раскрученной «крипты» – были проданы за 5,02 $, то уже к 17 декабря 2017 года биржевой курс биткойна достиг 20 089 $. Однако на период октября 2018 года курс биткойна сильно снизился и находится на уровне примерно 6 500 $, поэтому те, кто поддался ажиотажу и купил биткойн зимой прошлого года – на данный момент в минусе. Таким образом, про диалектику «риск versus доходность» знают уже не только профессионалы финансового рынка.

Надо понимать, что своеобразие криптовалют заключается в том, что у них в отличие от традиционных валют нет никакого экономического фундамента, роль которого при системе металлического денежного обращения играли драгоценные металлы (золото и серебро), затем золотой стандарт (то есть возможность обратить бумажные деньги в золото), а сейчас – состояние национальной экономики. Именно ее ключевые параметры, включающие в себя объем, качество и стоимость производимых товаров и услуг; интеллектуальные, природные и человеческие ресурсы; эффективность бюджетно-налоговой системы; объем и структура государственного долга, в совокупности с режимом обращения национальной денежной единицы (валюты) определяют спрос на эту самую валюту и лежат в основе изменения ее стоимости на рынке.

В то же время единственной базой роста или падения стоимости криптовалют является желание одних инвесторов продать купленную (или полученную в результате майнинга) «крипту» дороже, чем они купили ее (или оборудование для ее майнинга) в сочетании со спросом на нее со стороны других инвесторов, движимых аналогичной мотивацией, но на перспективу.

Поэтому цена любой «крипты» может меняться довольно быстро в диапазоне, существенно превышающем колебания даже самых волатильных валют. Эта же особенность затрудняет и прогноз динамики их цен.

Тем не менее, возможность быстрого обогащения притягивает инвесторов во всем мире. Это означает, что заработать на «крипте» можно, но только сильно рискуя. Если нет свободных денег, без которых точно можно прожить, – лучше найти другие объекты для инвестирования. В данном случае, разумеется, имеются в виду обычные инвесторы, а не профессиональные участники рынка криптовалют.

В последние годы появилась еще одна группа «участников рынка», движимая несколько другими интересами. С учетом того, что рынок криптовалют еще совсем молод, и механизмы его регулирования только разрабатываются, отношение к нему в разных странах очень разное. Идентификация участников по принципу «знай своего клиента» либо совсем не проводится, либо проводится формально. Поэтому, по мнению правоохранительных органов, это очень привлекает преступников из разных стран, пользующихся возможностями ухода от финансового контроля. В том числе и по этой причине рынок криптовалют недолго будет находиться без надзора, во всяком случае в странах с сильными государственными институтами.

Более того, государства сами проявляют растущий интерес к криптовалютам, прежде всего, стремясь сделать этот рынок прозрачным и регулируемым. Для этого они ставят под контроль «крипты» и определяют налогооблагаемую базу для операций с ней, чтобы обеспечить бюджет доходами от нового вида предпринимательской деятельности. Кроме того, в перспективе государственные институты постараются использовать технические возможности криптовалют как для развития безналичных платежей, так и для бездокументарного информационного обмена.

Таким образом, лиц, заинтересованных в существовании и обращении криптовалют уже достаточно для того, чтобы обеспечить функционирование и в перспективе – развитие этого нового сегмента финансового рынка.