Петербург назвали одним из самых грязных городов Европы А Москва чище

Петербург вошел в список самых грязных городов Европы. Рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year опубликован в понедельник.

В первую тройку самых грязных городов вошли македонский Тетово, итальянский Неаполь и македонский Скопье. Петербург занял 17-е место, Москва — 19-е.

Также в первой десятке – Тирана (Албания), Турин (Италия), Бухарест (Румыния), Сараево (Босния и Герцеговина), Краков (Польша), Пловдив (Болгария), Киев (Украина). На 11, 12, 13 и 14 местах – такие туристические города, как Рим, Барселона, Париж и София. Самыми чистыми городами Европы стали Хельсинки, Рейкъявик, Цюрих и Стокгольм.

Рейтинг оценивает общее состояние загрязненности города. Рейтинг опубликован на сайте numbeo.com. Сайт специализируется на статистических данных о стоимости жизни и потребительских ценах в разных странах. Рейтинг составили на основании опроса пользователей.