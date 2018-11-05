Чистая прибыль «Русал» за девять месяцев составила $782 млн Рост на 98%

Чистая прибыль ОК «Русал» за девять месяцев 2018 года составила $782 млн. Компания опубликовала финансовую отчетность в понедельник.

Год к году показатель вырос почти в два раза. При этом показатель скорректированной прибыли составляет $727 млн с ростом год к году на 20%. Скорректированный показатель учитывает чистый эффект от инвестиции компании в ГМК «Норильский никель», чистый эффект производных финансовых инструментов и чистый эффект от обесценения внеоборотных активов.

Выручка «Русал» за девять месяцев с начала года составила $7,2 млрд с ростом на 10% год к году. В III квартале 2018 года выручка составила $2,9 млрд, по сравнению с результатами II квартала рост составил почти 30%.

Выпуск алюминия за девять месяцев увеличился на 1,7% год к году и составил 2,8 млн т. Выпуск алюминия в II и III кварталах 2018 года составлял порядка 940 тыс. т.

В «Русале» подчеркивают, что результаты III квартала существенно лучше результатов II квартала за счет эффекта низкой базы. «Рост продаж обусловлен разовым эффектом», — говорится в заявлении компании.

Напомним, в апреле СШ ввели санкции против бенефициара компании Олега Дерипаски, в связи с чем производства компании объявили о возможном банкротстве. Однако контрагенты и инвесторы компании все еще могут сотрудничать с «Русалом» из-за неоднократных переносов Минфином США сроков окончательного разрыва отношений. При этом в III квартале США также ввели санкции против китайского алюминия, и из-за этого за пределами Китая появился дефицит алюминия и самое существенное за последние 10 лет снижение запасов металла. В результате цены на алюминий выросли до максимумов.